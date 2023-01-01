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Папа Франциск. Человек слова
Папа Франциск. Человек слова, 2018: актеры и роли
Pope Francis: A Man of His Word
Папа Франциск. Человек слова
2018 / Швейцария / Ватикан / Италия
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Папа Франциск. Человек слова, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Даниэль Де Анджелис
Эво Моралес
Evo Morales
В прокате
Премьеры
Онлайн
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