Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда о злом великане Легенда о злом великане
Киноафиша Фильмы Легенда о злом великане Легенда о злом великане, 1967: актеры и роли
Легенда о злом великане 1967 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Легенда о злом великане, 1967: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Анатолий Папанов Анатолий Папанов
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши