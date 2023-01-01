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Три дровосека Три дровосека
Киноафиша Фильмы Три дровосека Три дровосека, 1959: актеры и роли
Три дровосека 1959 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Три дровосека, 1959: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Александр Ханов Елена Понсова
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