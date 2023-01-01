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Приключения Винни Пуха
Приключения Винни Пуха, 1977: актеры и роли
My Father the Hero
Приключения Винни Пуха
1977 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Приключения Винни Пуха, 1977: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Лоунсбери
В ролях
Себастьян Кабот
Sebastian Cabot
Джуниос Мэтьюз
Junius Matthews
Барбара Ладди
Barbara Luddy
Ховард Моррис
Howard Morris
Джон Фидлер
John Fiedler
Хэл Смит
Hal Smith
Клинт Ховард
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