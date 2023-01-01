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Бессмертная жизнь Генриетты Лакс Бессмертная жизнь Генриетты Лакс
Киноафиша Фильмы Бессмертная жизнь Генриетты Лакс Бессмертная жизнь Генриетты Лакс, 2017: актеры и роли
The Immortal Life of Henrietta Lacks Бессмертная жизнь Генриетты Лакс 2017 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Бессмертная жизнь Генриетты Лакс, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж С. Вольф
В ролях
Рене Голдсберри Рене Голдсберри Renée Elise Goldsberry Рид Бирни Рид Бирни Reed Birney
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