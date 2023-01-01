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Лиса и заяц Лиса и заяц
Киноафиша Фильмы Лиса и заяц Лиса и заяц, 1973: актеры и роли
Лиса и заяц 1973 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Лиса и заяц, 1973: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Юрий Норштейн Yuri Norstein
В ролях
Виктор Хохряков Viktor Khokhryakov
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