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Киноафиша Фильмы Заветная мечта

Заветная мечта

Zavetnaya mechta 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О маленьком ослике, который мечтал приносить пользу.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 октября 1972
Дата выхода
1 октября 1972 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zavetnaya mechta, Cherished Dream, Заветная мечта
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Заветная мечта

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