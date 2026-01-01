Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь

Обрезки ламината не выбрасываю и даже тащу домой чужие с мусорки: делаю на коленке незаменимые вещи

Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»

Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC

«Хаос и беспредел»: «Первый отдел» хуже «Невского» буквально во всем – зрители назвали 3 причины, и с ними не поспоришь

«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга

«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море

Лучшее фэнтези Amazon уже обошло и «Властелина колец», и «Колесо времени»: «это уникальная экранизация», но в России фанов пока мало

Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»