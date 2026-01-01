Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее

«За этим будущее»: российским детям официально запретят соцсети и даже ИИ — в Госдуме уже назвали сроки

Картошку для салатов больше не варю: узнал у шеф-повара крутой способ готовки – теперь оливье и винегрет вкусней, чем в ресторане

«Хаос и беспредел»: «Первый отдел» хуже «Невского» буквально во всем – зрители назвали 3 причины, и с ними не поспоришь

Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC

Свежий российский сериал напоминает «"Людей в черном" на минималках»: почти 160 000 зрителей поставили ему 7.8

«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?

«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»

«Добро пожаловать в Дерри» отложили до 2028-го — и Amazon тут же достали из рукава другую экранизацию Кинга

Тест по «Служебному роману» заказывали? На 5 кадрах из фильма кое-что спрятано – только фанаты вспомнят, что именно