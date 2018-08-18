Игровой короткометражный фильм Никиты Тамарова расскажет об обществе, в котором отношения между мужчиной и женщиной уподобляются взаимодействию опасного хищника и беззащитной жертвы. Однако не все в этом мире действительно готовы играть по правилам. Главный герой в исполнении Юрия Борисова – молодой человек по имени Темик, в котором неожиданно просыпаются нетипичные для жестокого охотника нежные чувства к первой пойманной девушке. Его старший товарищ уверен, что им достался большой куш, но настоящая охота еще впереди.
Короткометражный фильм "Естественный отбор" – это аллегория на отношения между мужчиной и женщиной. В нём демонстрируется мир, в котором мужчины охотятся за женщинами, как хищники за своими жертвами.