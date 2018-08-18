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Постер фильма Естественный отбор
Постер фильма Естественный отбор
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Киноафиша Фильмы Естественный отбор

Естественный отбор

Natural Selection 18+
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О фильме

Игровой короткометражный фильм Никиты Тамарова расскажет об обществе, в котором отношения между мужчиной и женщиной уподобляются взаимодействию опасного хищника и беззащитной жертвы. Однако не все в этом мире действительно готовы играть по правилам. Главный герой в исполнении Юрия Борисова – молодой человек по имени Темик, в котором неожиданно просыпаются нетипичные для жестокого охотника нежные чувства к первой пойманной девушке. Его старший товарищ уверен, что им достался большой куш, но настоящая охота еще впереди.

  • В 2018 году картина приняла участие в официальных программах фестиваля короткометражных фильмов «Короче» в Калининграде, Московского кинофестиваля “Будем жить” и фестиваля International Shorts в Австралии.
  • Бюджет ленты составил 35 000 долларов.
  • В основу сюжета картины лег рассказ “Прохладный мир” известного в Рунете писателя Артема Голикова, который выступил соавтором сценария к “Естественному отбору”.
  • Молодой режиссер Никита Тамаров стал известен благодаря своей веб-трилогии “Хроники параноика” и короткометражной ленте “Portfolio”, которая стала призером фестиваля “Кинотавр” в 2015 году.

Короткометражный фильм "Естественный отбор" – это аллегория на отношения между мужчиной и женщиной. В нём демонстрируется мир, в котором мужчины охотятся за женщинами, как хищники за своими жертвами.

Страна Россия
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 18 августа 2018
Бюджет $35 000
Другие названия
Natural Selection, Estestvennyy otbor, Естественный отбор
Режиссер
Никита Тамаров
Никита Тамаров
В ролях
Георгий Иобадзе
Юра Борисов
Юра Борисов
Александра Черкасова-Служитель
Все актеры и съемочная группа
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