Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Черный лотос" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Испытание огнём Испытание огнём
Киноафиша Фильмы Испытание огнём Испытание огнём, 2018: актеры и роли
Trial by Fire Испытание огнём 2018 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Испытание огнём, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Цвик Эдвард Цвик Edward Zwick
В ролях
Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Крис Кой Крис Кой Chris Coy Джошуа Микель Джошуа Микель Joshua Mikel Джефф Перри Джефф Перри Jeff Perry Карлос Гомес Carlos Gómez Джейсон Дуглас Рода Гриффис Рода Гриффис Rhoda Griffis
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2
2023, Китай, боевик, приключения, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши