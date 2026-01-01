В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play

Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android

Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад

«Аполлон-13» — уже устарел: нашла еще 5 фильмов про реальные катастрофы, которые смотришь, затаив дыхание

Второй Fallout или новый громкий провал? Что нас ждет в экранизации Far Cry со Стивом Бушеми

Только одно аниме спустя годы смогло побить «Унесенных призраками» на Netflix: его всерьез считают худшим у Миядзаки

Этот сериал НТВ называют «Ментовскими войнами» эпохи XIX века — тут и Шилов есть, и даже Брагин из «Первого отдела»

«Хищнику» скоро 40 лет: ловите 10 фантастических фильмов с похожим вайбом с монстрами, охотой и борьбой за выживание

Знаете наизусть «Бриллиантовую руку» и «Служебный роман»? Тест для вас — угадайте, чего не хватает в кадре из фильма СССР

Фанаты «Очень странных дел», внимание: Джонатан Байерс возвращается — и на этот раз он воюет с монстром из глубины