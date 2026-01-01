Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Фьорд» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Горшочек каши Кадры из мультфильма «Горшочек каши»

Кадры из мультфильма «Горшочек каши»

Вся информация о мультфильме
Горшочек каши (1984) - фото 1 Горшочек каши (1984) - фото 2 Горшочек каши (1984) - фото 3 Горшочек каши (1984) - фото 4 Горшочек каши (1984) - фото 5 Горшочек каши (1984) - фото 6 Горшочек каши (1984) - фото 7 Горшочек каши (1984) - фото 8 Горшочек каши (1984) - фото 9
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Чудо-юдо
Чудо-юдо
2026, Россия, семейный
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
2026, Россия, фэнтези
Морозко
Морозко
2026, Россия, семейный
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Руки вверх 2
Руки вверх 2
2026, Россия, биография
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Цикл зверя
Цикл зверя
2026, США, криминал, ужасы, триллер
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Две ложки в кастрюлю – и нагар со дна сам сойдет пластами: больше не тру посуду губкой
Пару ложек в воду – и мутная стеклянная посуда как новая: делаю так за 10 минут на каждый Новый год
Старые шарфы и шапки не выбрасываю: за 1 час делаю из них ковёр «Одуванчик» — мягкий, словно облако
Этих усатых актёров-красавцев знал весь СССР: сможете назвать все 5 фильмов по кадру? (тест)
«Хочу – халву ем, хочу – над тестом думаю»: сложный вопрос о «Девчатах» мы не осилили даже с 3-х попыток – а вы?
«Надо узнать мне, что я за птица»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с пернатыми
Детектив с Пускепалисом в духе «Места встречи» не зря оценили на 8.2: «Справились не хуже Высоцкого и Конкина»
В России собрал $1,6 млн, а в Китае — $8,8 млн: это фэнтези Бекмамбетова про дракона неожиданно покорило Поднебесную
Кровавая аниме-новинка с 7,7 на IMDb не дает расслабиться: «Начало великолепное. Не могу дождаться свежих серий!»
Этот шпионский сериал Netflix становится все лучше: уже 6 сезонов – и ни одного провального (минимум 95% свежести!)
В «Иване Васильевиче» спустя 53 года нашли исторический ляп: достаточно взглянуть на лица стрельцов — Гайдай упустил важную деталь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше