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Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай
Киноафиша Фильмы Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай, 1982: актеры и роли
Fast Times at Ridgemont High Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай 1982 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эми Хекерлинг Amy Heckerling
В ролях
Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Роберт Романус Robert Romanus Брайан Бэкер Brian Backer Джадж Рейнхолд Judge Reinhold
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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