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Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай
Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай, 1982: актеры и роли
Fast Times at Ridgemont High
Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай
1982 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Как быстро летит время в школе Риджмонт Хай, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эми Хекерлинг
Amy Heckerling
В ролях
Шон Пенн
Sean Penn
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Роберт Романус
Robert Romanus
Брайан Бэкер
Brian Backer
Джадж Рейнхолд
Judge Reinhold
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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