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Прекрасная Пери
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Прекрасная Пери, 1982

1982 / СССР
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О фильме

Притча о красоте.

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Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1982
Возраст 6+
Режиссер
Нина Шорина
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Прекрасная Пери 1 постер
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