Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа

Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре

С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы

«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море

«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?

Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»

Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»

Тест по «Служебному роману» заказывали? На 5 кадрах из фильма кое-что спрятано – только фанаты вспомнят, что именно

Свежий российский сериал напоминает «"Людей в черном" на минималках»: почти 160 000 зрителей поставили ему 7.8

Лучшее фэнтези Amazon уже обошло и «Властелина колец», и «Колесо времени»: «это уникальная экранизация», но в России фанов пока мало