Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

«Гароу скатился, тайтл – тоже»: анимация 3 сезона «Ванпанчмена» – худшая в истории аниме, и два эпизода это подтверждают (видео)

Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться

Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается