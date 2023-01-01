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Защита свидетелей
Защита свидетелей, 1999: актеры и роли
Witness Protection
Защита свидетелей
1999 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Защита свидетелей, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Пирс
Richard Pearse
В ролях
Том Сайзмор
Tom Sizemore
Мэри Элизабет Мастрантонио
Mary Elizabeth Mastrantonio
Шон Хэтоси
Shawn Hatosy
Скай МакКоул Бартусяк
Skye McCole Bartusiak
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Уильям Сэдлер
William Sadler
Джим Метцлер
Jim Metzler
Грег Липари
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