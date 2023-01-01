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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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Коэффициент интеллекта
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I.Q.
Коэффициент интеллекта
1994 / США
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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