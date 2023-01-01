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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Коэффициент интеллекта
Коэффициент интеллекта, 1994: актеры и роли
I.Q.
Коэффициент интеллекта
1994 / США
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Коэффициент интеллекта, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Скеписи
Fred Schepisi
В ролях
Тим Роббинс
Tim Robbins
Мег Райан
Meg Ryan
Уолтер Мэттау
Лу Джекоби
Lou Jacobi
Джин Сэкс
Gene Saks
Стивен Фрай
Stephen Fry
Фрэнк Уэйли
Frank Whaley
Чарльз Дернинг
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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