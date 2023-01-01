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I.Q. Коэффициент интеллекта 1994 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Коэффициент интеллекта, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Скеписи Fred Schepisi
В ролях
Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Мег Райан Мег Райан Meg Ryan Уолтер Мэттау Лу Джекоби Lou Jacobi Джин Сэкс Gene Saks Стивен Фрай Стивен Фрай Stephen Fry Фрэнк Уэйли Фрэнк Уэйли Frank Whaley Чарльз Дернинг Тони Шэлуб Тони Шэлуб Tony Shalhoub
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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