Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогая, я уменьшил детей Дорогая, я уменьшил детей
Киноафиша Фильмы Дорогая, я уменьшил детей Фильмы похожие на Дорогая, я уменьшил детей
Honey, I Shrunk the Kids Дорогая, я уменьшил детей 1989 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Дорогая, я уменьшил детей

Вся информация о фильме
Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs
Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs
криминал, семейный 2017, Германия
5.0
Волшебник Виплала
Волшебник Виплала
приключения, семейный, фэнтези 2014, Нидерланды
6.0
Освободите Вилли: Побег из Пиратской бухты
Освободите Вилли: Побег из Пиратской бухты
приключения, драма, семейный 2010, США
5.0
Малыш
Малыш
семейный, драма, фантастика, комедия 2000, США
7.0
Затерянные в космосе
Затерянные в космосе
боевик, приключения, семейный 1998, США
5.0
Солдатики
Солдатики
боевик, приключения, комедия 1998, США
6.0
Дорогая, мы себя уменьшили
Дорогая, мы себя уменьшили
боевик, приключения, комедия 1997, США
5.0
Космический джэм
Космический джэм
спорт, семейный, анимация, комедия 1996, США
7.0
Каспер
Каспер
семейный, комедия 1995, США
6.0
Бэйб, четвероногий малыш
Бэйб, четвероногий малыш
детский, сказка, семейный, комедия 1995, Австралия
7.0
Джуманджи
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.0
Отец невесты 2
Отец невесты 2
драма, комедия 1995, США
6.0
Могучие утята 2
Могучие утята 2
комедия, драма, семейный 1994, США
6.0
Парень-каратист 4
Парень-каратист 4
боевик, драма, семейный 1994, США
4.0
Флинтстоуны
Флинтстоуны
криминал, семейный, комедия 1994, США
4.0
Маленькие негодяи
Маленькие негодяи
комедия, мелодрама, семейный 1994, США
7.0
Фокус-покус
Фокус-покус
семейный, сказка, комедия 1993, США
7.0
Крутые виражи
Крутые виражи
приключения, комедия 1993, США
7.0
Сестричка, действуй 2
Сестричка, действуй 2
комедия, семейный, музыка 1993, США
5.0
Дорога домой: Невероятное путешествие
Дорога домой: Невероятное путешествие
комедия, приключения, семейный 1993, США
7.0
Освободите Вилли
Освободите Вилли
приключения, семейный, драма 1993, Франция / США
7.0
Сестричка, действуй
Сестричка, действуй
мюзикл, комедия 1992, США
6.0
Дорогая, я увеличил ребенка
Дорогая, я увеличил ребенка
приключения, комедия, семейный 1992, США
4.0
Могучие утята
Могучие утята
комедия, драма, семейный 1992, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше