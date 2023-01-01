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Дорогая, я уменьшил детей
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Honey, I Shrunk the Kids
Дорогая, я уменьшил детей
1989 / США
7.0
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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