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Дорогая, я уменьшил детей
Дорогая, я уменьшил детей, 1989: актеры и роли
Honey, I Shrunk the Kids
Дорогая, я уменьшил детей
1989 / США
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Дорогая, я уменьшил детей, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Джонстон
Joe Johnston
В ролях
Рик Морэнис
Мэтт Фрюэр
Matt Frewer
Марша Стрэссмен
Marcia Strassman
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