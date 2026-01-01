Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет

Пару капель на туалетную бумагу – и застилаю сиденье унитаза: стульчак сияет, как новенький – от желтизны ни следа

Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день

Тест для тех, кто сидит в очереди за бензином: вспомните 5 фильмов СССР по автомобилям

«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку

Русские «Сумерки» со звездами «Ликвидации» и «Невского» зря 13 лет пролежали на полке: «Наша Белла в разы горячее американской!»

Тест: попросили ИИ нарисовать обложки к советской классике — сможете с первого раза угадать все 5 фильмов?

Избивала ребенка, пила в три горла: от реальной Аннушки из «Мастера и Маргариты» у Воланда душа убежала бы в пятки

«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи

«Что нам стоит тест построить?»: а вот узнать 5 советских фильмов по кадру со строителем будет нелегко (сложность 8/10)