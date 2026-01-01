Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Битва моторов» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Академик Иванов Кадры из мультфильма «Академик Иванов»

Кадры из мультфильма «Академик Иванов»

Вся информация о мультфильме
Академик Иванов (1986) - фото 1 Академик Иванов (1986) - фото 2 Академик Иванов (1986) - фото 3 Академик Иванов (1986) - фото 4 Академик Иванов (1986) - фото 5 Академик Иванов (1986) - фото 6 Академик Иванов (1986) - фото 7 Академик Иванов (1986) - фото 8
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Плитка на кухне выдает устаревший ремонт: вот какую отделку рабочей зоны дизайнеры в 2026-м выбирают чаще всего
Зачем на самом деле нужен ящик под духовкой - вовсе не для горы старой утвари: ответ знают единицы
Смешиваю 1 стакан кефира и горсть фарша: на выходе получаю гору вкуснейших ленивых беляшей — без дрожжей и долгой лепки
Оказывается, у Таргариенов были фиолетовые глаза, но зрители их не увидели: почему в «Игре престолов» изменили внешность рода
Сказки уже сидят в печенках, но «Сумерки» в Древней Руси — наслаждение для глаз: в главной роли красавчик-сын «Казановы»
Главный сериал 2026-го выходит 15 октября: критики уже посмотрели и в один голос хвалят новинку Оkko
Новый медицинский сериал Netflix за неделю посмотрели 5,1 млн раз: «Проглотил все 8 эпизодов, оно того стоило»
Ждали вторую часть «Бэтмена» с Паттинсоном в 2028-м? Не надейтесь – съёмки остановили, режиссер ушёл
6 свежих мини-сериалов «не дают выдохнуть от первой секунды и до самого конца»: №3 — не ужастик, но точно не для слабонервных
«Мужчина не плачет, мужчина огорчается!»: узнайте советское кино по 6 мужским цитатам — слабонервным не начинать
Древний сериал с Ходченковой «видели полторы калеки», и очень зря: «за ночь осилил весь сезон – побежал советовать друзьям»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше