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Дневник безумной черной женщины
Дневник безумной черной женщины, 2005: актеры и роли
Diary of a Mad Black Woman
Дневник безумной черной женщины
2005 / США
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Дневник безумной черной женщины, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Грант
Darren Grant
В ролях
Кимберли Элиз
Kimberly Elise
Стив Харрис
Steve Harris
Тайлер Перри
Tyler Perry
Лиза Маркос
Lisa Marcos
Тамара Тейлор
Tamara Taylor
Сисели Тайсон
Cicely Tyson
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