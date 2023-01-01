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Тёплые источники
Тёплые источники, 2005: актеры и роли
Warm Springs
Тёплые источники
2005 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Тёплые источники, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Сарджент
В ролях
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Дэвид Пэймер
David Paymer
Тим Блейк Нельсон
Tim Blake Nelson
Мэтью О’Лири
Matt O'Leary
Мэтт Мэллой
Matt Malloy
Эндрю Дэволи
Нелсан Эллис
Nelsan Ellis
Джейн Александр
Jane Alexander
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