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Ловушка для Бамбра Ловушка для Бамбра
Киноафиша Фильмы Ловушка для Бамбра Ловушка для Бамбра, 1991: актеры и роли
Ловушка для Бамбра 1991 / СССР
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Ловушка для Бамбра, 1991: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Наталья Дабижа
В ролях
Николай Караченцов Николай Караченцов Nikolai Karachentsov Александр Филиппенко Александр Филиппенко Aleksandr Filippenko Олег Табаков Олег Табаков Oleg Tabakov Всеволод Ларионов Всеволод Ларионов Vsevolod Larionov Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова
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