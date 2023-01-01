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Бостонский душитель
Бостонский душитель, 2008: актеры и роли
Boston Strangler: The Untold Story
Бостонский душитель
2008 / США
3.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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Бостонский душитель, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Фейфер
Michael Feifer
В ролях
Дэвид Фаустино
David Faustino
Эндрю Дивофф
Andrew Divoff
Костас Соммер
Kostas Sommer
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