Постер фильма Бостонский душитель
Бостонский душитель

Бостонский душитель

Boston Strangler: The Untold Story 18+
О фильме


Альберт Де Сальво — мелкий жулик и сексуальный маньяк, становится подозреваемым по делу о душителе, наводившем страх на Бостон в начале шестидесятых. Попав под влияние своего сокамерника-манипулятора Фрэнка, явно знающего немало про убийства, он решает обрести известность и нажиться на награде, обещанной за голову преступника.

Заручившись поддержкой продажного прокурора Стюарта Уитмора, эта парочка намерена довести до конца свой дерзкий план. В этом им не помешает даже честный детектив, пытающийся докопаться до правды. В конце концов, завеса тайны, окружавшая убийства в течение 40 лет окажется приподнятой…

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 22 июля 2008
Дата выхода
22 июля 2008 Австралия
11 марта 2009 Германия
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Производство North American Entertainment, The Weinstein Company
Другие названия
Boston Strangler: The Untold Story, L'Étrangleur de Boston, The Boston Strangler, El estrangulador de Boston - La historia nunca antes contada, O strangalistis tis Vostonis, The Boston Strangler - Die wahre Gechichte des Killers DeSalvo, Бостонский душитель
Режиссер
Майкл Фейфер
В ролях
Дэвид Фаустино
Дэвид Фаустино
Эндрю Дивофф
Костас Соммер
Все актеры и съемочная группа
3.9
3.9 IMDb
