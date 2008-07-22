Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Альберт Де Сальво — мелкий жулик и сексуальный маньяк, становится подозреваемым по делу о душителе, наводившем страх на Бостон в начале шестидесятых. Попав под влияние своего сокамерника-манипулятора Фрэнка, явно знающего немало про убийства, он решает обрести известность и нажиться на награде, обещанной за голову преступника.
Заручившись поддержкой продажного прокурора Стюарта Уитмора, эта парочка намерена довести до конца свой дерзкий план. В этом им не помешает даже честный детектив, пытающийся докопаться до правды. В конце концов, завеса тайны, окружавшая убийства в течение 40 лет окажется приподнятой…
|22 июля 2008
|Австралия
|11 марта 2009
|Германия