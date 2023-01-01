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Григорий Сковорода Григорий Сковорода
Киноафиша Фильмы Григорий Сковорода Григорий Сковорода, 1959: актеры и роли
Skovoroda Григорий Сковорода 1959 / СССР
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Григорий Сковорода, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Кавалеридзе
В ролях
Александр Гай Николай Козленко Таисия Литвиненко Юрий Сарычев
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