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Первый парень
Первый парень, 1958: актеры и роли
The first guy
Первый парень
1958 / СССР
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Первый парень, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов
Sergei Parajanov
В ролях
Людмила Сосюра
Григорий Карпов
Варвара Чайка
Николай Шутько
В прокате
Премьеры
Онлайн
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