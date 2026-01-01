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Постер фильма Ты молодец, Анита!
5.4
Киноафиша Фильмы Ты молодец, Анита!
5.4

Ты молодец, Анита!

, 1956
Ty molodets, Anita!
СССР / драма / 18+
Постер фильма Ты молодец, Анита!
5.4

О фильме

В одном из иностранных портов на Средиземном море готовится к отплытию пароход с солдатами. Крановщица Фернана убеждает капитана не выводить судно из порта. Ночью на корабле возникает пожар. Фернану арестовывают и отправляют в тюрьму. Двенадцатилетняя Анита, сестра арестованной, решает отомстить за Фернану. На стенах домов, на бортах отправляющихся суден появляются нарисованные ею голуби. Анита становится участником и символом борьбы за мир...

В ролях

Виктор Колпаков
Antonio Umberto
Сергей Троицкий
Артем Карапетян
Elena Dobrokhotova
Anita
Alla Brovchenko
Fernana
Левон Чиниджанц
Bacco Terracini
M. Klimov
dyadyushka Manuel
Anatoliy Polishchuk
Jose
Leonid Lyubivyy
Pedro
Aleksandr Ponomarenko
Filipp
Aleksandr Gedinskiy
Emilio Revera
Кемарская, Евгения Анатольевна
Nina Rosita
Режиссер Владимир Кочетов, Yevgeniy Nekrasov
Сценарист Александр Михайлович Батров
Композитор Борис Чайковский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 1 февраля 1957
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Ty molodets, Anita!, Ты молодец, Анита!

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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