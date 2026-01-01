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В одном из иностранных портов на Средиземном море готовится к отплытию пароход с солдатами. Крановщица Фернана убеждает капитана не выводить судно из порта. Ночью на корабле возникает пожар. Фернану арестовывают и отправляют в тюрьму. Двенадцатилетняя Анита, сестра арестованной, решает отомстить за Фернану. На стенах домов, на бортах отправляющихся суден появляются нарисованные ею голуби. Анита становится участником и символом борьбы за мир...