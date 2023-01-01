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Капитан «Старой черепахи»
Капитан «Старой черепахи», 1956: актеры и роли
Kapitan 'Staroy cherepakhi'
Капитан «Старой черепахи»
1956 / СССР
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Капитан «Старой черепахи», 1956: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Всеволод Воронин
В ролях
Юрий Саранцев
Анатолий Игнатьев
Наталья Фатеева
Евгений Ташков
Николай Бармин
Владимир Балашов
Vladimir Balashov
Сергей Юртайкин
Sergei Yurtajkin
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