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Третий удар / Южный узел Третий удар / Южный узел
Киноафиша Фильмы Третий удар / Южный узел Третий удар / Южный узел, 1948: актеры и роли
Tretiy udar Третий удар / Южный узел 1948 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Третий удар / Южный узел, 1948: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Савченко
В ролях
Алексей Дикий Aleksei Dikiy Николай Боголюбов Юрий Шумский Владимир Головин Михаил Романов Иван Переверзев Иван Переверзев Сергей Блинников Сергей Блинников Марк Бернес Марк Бернес Mark Bernes Николай Пишванов Nikolai Pishvanov
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