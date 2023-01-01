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Храбрый портняжка Храбрый портняжка
Киноафиша Фильмы Храбрый портняжка Храбрый портняжка, 1964: актеры и роли
The Valiant Little Tailor Храбрый портняжка 1964 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Храбрый портняжка, 1964: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Валентина Брумберг Зинаида Брумберг
В ролях
Сергей Цейц Олег Анофриев Олег Анофриев Алексей Консовский Алексей Консовский Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin
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