Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хвостатые пришельцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шайбу! Шайбу! Шайбу! Шайбу!
Киноафиша Фильмы Шайбу! Шайбу! Кадры из мультфильма «Шайбу! Шайбу!»
Shaibu! Shaibu! Шайбу! Шайбу! 1964 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Вся информация о мультфильме
Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 1 Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 2 Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 3
Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 4 Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 5 Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 6 Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 7 Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 8 Шайбу! Шайбу! (1964) - фото 9
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Related video
Отказался от званий и наград: Балуев решился на дерзкое признание
Эти знаки Зодиака главные льстецы: их комплиментам не стоит доверять
Звезда «Дома-2» еще недавно весила 27 кг: от этого фото станет не по себе
Много пил, а потом сел в тюрьму: как после всех трагедий выглядел красавец из «Офицеров»
Словно советская коммуналка: вот где вынуждена доживать свой век первая жена Кончаловского
Этот тест поможет понять себя лучше любого психолога: потребуется всего пару секунд
Тест: какой у вас EQ?
Этот советский фильм с Боярским больше не покажут по ТВ: странно, ведь его обожают миллионы
Тест: насколько вы образованы?
Годы вновь берут свое: Юрий Гальцев изменился так, что не узнать
Иностранцы не зря боятся русской сказки: настоящий финал «Морозко» удивляет жестокостью
Вот что нужно сделать 22 и 23 июля, чтобы следующая неделя была удачной: отдых по знакам зодиака
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше