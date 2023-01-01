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Чудесный сад Чудесный сад
Киноафиша Фильмы Чудесный сад Чудесный сад, 1962: актеры и роли
The Beautiful Garden Чудесный сад 1962 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Чудесный сад, 1962: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Александра Снежко-Блоцкая
В ролях
Клара Румянова Владимир Владиславский Леонид Пирогов Евгений Весник Yevgeny Vesnik
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