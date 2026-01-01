В составе только сливки и минимум «E-шек»: в Роскачестве выбрали лучшие бренды сметаны — берите смело

Этим тонометрам больше не верю: Роскачество назвало бренды, искажающие показания артериального давления

Жара стала невыносимой? Я спасаюсь обычным полотенцем и сплю как младенец - крутой лайфхак, как охладить комнату за 2 минуты

Тест для тех, кто знает фильмы Рязанова вдоль и поперек: 7 вопросов покажут, кто тут настоящий фанат

Бесспорно, «Ликвидация» — шедевр: но вы видели 5 других лучших фильмов Урсуляка?

«Туда не ходи, сюда ходи...» – тест проходи: продолжите 8 фраз из культовых фильмов СССР

«Еле осилила полторы серии» и «не смогла смотреть»: сериал, который должен был заменить «Мосгаз» на Первом, неожиданно провалился — и вот почему

В «Ходячих мертвецах» есть один эпизод с рейтингом 9,6 на IMDb, который зрители пересматривают годами — и он считается самым страшным

Netflix заплатил $1 млн за этот российский sci-fi сериал: «держит в напряжении до конца» – рейтинг 7.9 оправдан

8 серий, 24 000 000 просмотров за 4 дня: новый триллер Netflix «Я тебя отыщу» стал главным хитом 2026 года — срочно включаю его прямо сейчас