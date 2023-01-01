Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я хочу! Я буду!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мойдодыр
Мойдодыр, 1954: актеры и роли
Moidodyr
Мойдодыр
1954 / СССР
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Мойдодыр, 1954: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Шазам!: Ярость богов
Рецензия
Отзывы
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Ее заветное желание
Рецензия
Отзывы
2020, Япония, анимация, драма, мелодрама
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Любовь-Морковь. Восстание машин
Отзывы
2023, Россия, комедия
Крик 6
Отзывы
2023, США, ужасы, триллер
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так