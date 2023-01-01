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Поэма о любви
Поэма о любви, 1954: актеры и роли
Махаббат туралы дастан
Поэма о любви
1954 / СССР
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Поэма о любви, 1954: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шакен Айманов
Shaken Ajmanov
В ролях
Сабира Майканова
Sabira Maykanova
Калибек Куанышпаев
Нурмухан Жантурин
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