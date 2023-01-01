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Поэма о любви Поэма о любви
Киноафиша Фильмы Поэма о любви Поэма о любви, 1954: актеры и роли
Махаббат туралы дастан Поэма о любви 1954 / СССР
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Поэма о любви, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шакен Айманов Shaken Ajmanov
В ролях
Сабира Майканова Sabira Maykanova Калибек Куанышпаев Нурмухан Жантурин
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