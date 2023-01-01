Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мартын Боруля Мартын Боруля
Киноафиша Фильмы Мартын Боруля Мартын Боруля, 1953: актеры и роли
Martyn Borulya Мартын Боруля 1953 / СССР
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мартын Боруля, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Швачко Гнат Юра
В ролях
Гнат Юра Варвара Чайка Ольга Кусенко Сергей Олексеенко
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Ее заветное желание
Ее заветное желание
2020, Япония, анимация, драма, мелодрама
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин
2023, Россия, комедия
Крик 6
Крик 6
2023, США, ужасы, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши