Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ракеты не должны взлететь
Ракеты не должны взлететь, 1964: актеры и роли
Rockets do not have to take off
Ракеты не должны взлететь
1964 / СССР
5.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Ракеты не должны взлететь, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антон Тимонишин
В ролях
Вия Артмане
Евгений Гвоздев
Evgeniy Gvozdev
Лев Поляков
Глеб Стриженов
Gleb Strizhenov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Шазам!: Ярость богов
Рецензия
Отзывы
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Ее заветное желание
Рецензия
Отзывы
2020, Япония, анимация, драма, мелодрама
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Любовь-Морковь. Восстание машин
Отзывы
2023, Россия, комедия
Крик 6
Отзывы
2023, США, ужасы, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии