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Цветок на камне Цветок на камне
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Flower on the stone Цветок на камне 1962 / СССР
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Кадры из фильма «Цветок на камне»

Вся информация о фильме
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