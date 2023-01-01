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Цветок на камне Цветок на камне
Киноафиша Фильмы Цветок на камне Цветок на камне, 1962: актеры и роли
Flower on the stone Цветок на камне 1962 / СССР
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Цветок на камне, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Слесаренко Сергей Параджанов Sergei Parajanov
В ролях
Борис Дмоховский Григорий Карпов Людмила Черепанова Lyudmila Cherepanova Инна Бурдученко
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