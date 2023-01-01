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Высокая горка Высокая горка
Киноафиша Фильмы Высокая горка Высокая горка, 1951: актеры и роли
Lofty Hill Высокая горка 1951 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Высокая горка, 1951: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Владимир Полковников Леонид Амальрик
В ролях
Ирина Гошева Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Анастасия Зуева Анастасия Зуева
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