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Высокая горка
Высокая горка, 1951: актеры и роли
Lofty Hill
Высокая горка
1951 / СССР
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Высокая горка, 1951: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Владимир Полковников
Леонид Амальрик
В ролях
Ирина Гошева
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Анастасия Зуева
В прокате
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