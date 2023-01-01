Помните разбитого инсультом Алексея Янина? Взгляните, что стало с его женой

Пробирает до мурашек: близнецу звезды «Крестного отца» была уготована жуткая участь

Дана Борисова отправила 15-летнюю дочь на увеличение губ: от естественной красоты не осталось ни следа

От кавалеров отбоя не было: самая некрасивая звезда СССР разбила сотни мужских сердец

Внучка любовницы Высоцкого восхитила естественной красотой: копия бабушки

Руки как спички: изможденная Рената Литвинова пугает своим внешним видом

Предстала на экране в пугающем виде: «официантку Клаву» на роль бомжа даже не гримировали

Меры не знают: три знака Зодиака, которые не могут отказаться от спиртного

Скрыть очевидное не вышло: что не так с Ромой Букиным из продолжения «Счастливы вместе»

Пелагея в юности была чудо как хороша: что изменилось

Тест: во сколько лет вам лучше выйти замуж?