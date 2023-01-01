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Артист из Кохановки
Артист из Кохановки, 1961: актеры и роли
Artist from Kokhanivka
Артист из Кохановки
1961 / СССР
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Артист из Кохановки, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Липшиц
В ролях
Эдуард Бредун
Ирина Бунина
Олег Анофриев
Нина Дорошина
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