Трогательная и веселая история о Марине и Андрее, которые ищут счастье, любовь и пытаются самореализоваться. Марина уезжает из родного села, когда поступает в ВУЗ. Андрей едет за ней. Там он пытается выступать на эстраде. Когда до односельчан доходит это известие, то они неправильно его истолковывают, решив, что он уже прославился. Когда узнают, что Андрей только пытается пробиться, опускаются до высмеиваний. Марине и Андрею все же суждено вернуться в родной колхоз, но на их пути еще очень много приключений.