Артист из Кохановки

Артист из Кохановки

Artist from Kokhanivka 18+
О фильме

Трогательная и веселая история о Марине и Андрее, которые ищут счастье, любовь и пытаются самореализоваться. Марина уезжает из родного села, когда поступает в ВУЗ. Андрей едет за ней. Там он пытается выступать на эстраде. Когда до односельчан доходит это известие, то они неправильно его истолковывают, решив, что он уже прославился. Когда узнают, что Андрей только пытается пробиться, опускаются до высмеиваний. Марине и Андрею все же суждено вернуться в родной колхоз, но на их пути еще очень много приключений.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 31 декабря 1961
Дата выхода
31 декабря 1961 СССР
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Artist iz Kokhanovki, Artysta do wszystkiego, Meglepetés a cirkuszban, Umwege zum Glück, Артист з Коханівки, Артист из Кохановки
Режиссер
Григорий Липшиц
В ролях
Эдуард Бредун
Ирина Бунина
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Нина Дорошина
Нина Дорошина
Рейтинг фильма

5.9
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
