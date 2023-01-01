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Зеленый змий
Зеленый змий, 1962: актеры и роли
Зеленый змий
1962 / СССР
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Зеленый змий, 1962: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Татьяна Струкова
Анатолий Папанов
Григорий Шпигель
В прокате
Премьеры
Онлайн
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