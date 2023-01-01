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Дед Мороз и лето Дед Мороз и лето
Киноафиша Фильмы Дед Мороз и лето Кадры из мультфильма «Дед Мороз и лето»
Father Frost and Summer Дед Мороз и лето 1969 / СССР
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Кадры из мультфильма «Дед Мороз и лето»

Вся информация о мультфильме
Дед Мороз и лето (1969) - фото 1 Дед Мороз и лето (1969) - фото 2 Дед Мороз и лето (1969) - фото 3
Дед Мороз и лето (1969) - фото 4 Дед Мороз и лето (1969) - фото 5 Дед Мороз и лето (1969) - фото 6 Дед Мороз и лето (1969) - фото 7 Дед Мороз и лето (1969) - фото 8
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